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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in yeni girişimcilik merkezi
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    27.09.2020 - 00:02 |

    İzmir’in yeni girişimcilik merkezi

    İzmir Bakırçay Üniversitesi Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruldu. Ankara KOSGEB Başkanlık binasında atılan imzalarla resmi olarak kurulan merkez, İzmir’de ilk olma özelliği taşıyor.

    İzmir’in yeni girişimcilik merkezi

    KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, “Merkez, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve ekosistemindeki tüm paydaşların ortak katılımları ile ilgili alanlarda katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesi için yapılacak girişimci faaliyetlerin desteklenmesinde önemli bir rol üstlenecek” dedi.

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