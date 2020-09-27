İzmir’in yeni girişimcilik merkezi

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, “Merkez, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve ekosistemindeki tüm paydaşların ortak katılımları ile ilgili alanlarda katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesi için yapılacak girişimci faaliyetlerin desteklenmesinde önemli bir rol üstlenecek” dedi.