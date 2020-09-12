İzmir’in yeşil otogarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otogar için düzenlediği ulusal mimari proje yarışması sonuçlandı. 74 proje arasından birinci seçilen proje yeşil alan miktarı, kentlinin kullanımına açık kamusal mekanları ve enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak olması ile ön plana çıkıyor. Çok işlevli içeriği ile kentle zengin bir ilişkinin kurulmasının hedeflendiği projede alanın merkezinde zeytinlik bulunuyor. Böylelikle otobüs ile gelen ve giden yolcular büyük bir zeytin bahçesinde karşılanacak ve uğurlanacak. Bu alan aynı zamanda afet durumlarında toplanma ve geçici barınma alanı olarak da kullanılabilecek.

2023’ü bekliyor

Projede yolcu terminali, otel, hostel, ticari birimler, kafe, restoran, büfe, sergi ve gösteri alanları, ofis bölümleri, kamusal hizmet noktaları, bakım-onarım alanları, kent meydanı, Metro ve YHT bağlantıları, 850 araçlık otopark, 250 araçlık otobüs ve minibüs otoparkı ile kent içi ulaşım bağlantıları bulunuyor. 2023 yılında çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ve metro hatlarının tamamlanmasına paralel yapım ihale süreçlerinin sonlandırılması hedefleniyor.