İzmir’in yıldızı olacak

Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, ‘Tarihin nefes aldığı şehir’ olarak adlandırdığı ilçeyi İzmir’in parlayan yıldızı haline getirecek projelerini Milliyet Ege’ye anlattı. Birden fazla çalışmayı aynı anda yürüttüklerini belirten Koştu, “Yerel seçimler öncesi sorunları tespit ettik. Beş yılda 15 yıllık iş yapıp ilçeyi hak ettiği yere kavuşturacağız. Pandemiye rağmen koyduğumuz hedefe ulaştık. Altyapı çalışmaları başlattık. Bergama’yı bir şantiyeye çevirdik. Şuan Bergama’da İzmir Gaz çok ciddi bir çalışma yürütüyor” dedi.

Asrın projesi

Antik Selinos Kanalı projesinin çok önem verdiklerini, hayata geçirilmesinin ardından Bergama’ya çağ atlatacağını ifade eden Koştu, “Her belediye başkanın hayata geçirmek istediği, göreve geldiğimiz günden bu yana da yakinen takip ettiğim, Ankara ile yoğun bir trafik yürüttüğümüz bir projeydi. Büyük bölümü DSİ tarafından yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de çok teşekkür ederim. Kendisine projeyi anlattığımda gelip inceledi ve ‘Burası asrın projesi, hemen başlayalım’ dedi. İnanıyorum ki Selinos Projesi ile turizm öncesi ve sonrası olarak ayrılacak. Yaklaşık 50 milyon maliyet tahmin ediyoruz ama bu rakam değişebilir. İhalesine çıkıldı ve 900 iş günü süre veriliyor” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da alanda bir müze projesi olduğunu belirten Koştu, “Kanal kenarında bir çalışma olacak. Projelendirme çalışması bitmek üzere. Yatırım projesine alınmasını istiyoruz. İlçemiz de bir müzemiz var ama modern bir müzeye ihtiyacımız var. 2021 yılında bütçeye sokmak istiyoruz” dedi. Bergama’nın yapılan yatırımlarla da cazibe merkezi haline geldiğine kaydeden Koştu, şöyle devam etti:

İZBAN’ı getireceğiz

“Pandemi döneminde birçok firma Bergama’da yer aldı. Çandırlı Limanı, serbest bölge projesi, otoyol projeleriyle Bergama cazip hale geldi. Nüfus yoğunluğunun da artacağı Bergama’yı hazırlamamız gerekiyor. Bergama Çevreyolu başladı. 2021 yılında kullanmaya başlayacağız. Bergama’nın 20 yıldır beklediği bir projeydi. Adnan Menderes’e yeni bir bulvar oluşturacağız. İZBAN’ı da bu dönemde Bergama’ya ulaştırmak istiyoruz. 2018’de bir ihale yapılmış ama sonuçlanmadı. Bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı’na gittik. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ile görüşmeleri sağladık. Aliağa’dan Şakran’dan başlayan, Bergama’nın Zeytindağ Mahallesinde biten kamulaştırma işlemleri kaldığı yerden başladı. Hedefimiz 2023’de yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki İZBAN’ı Bergama’ya ulaştırmak olacak. Öte yandan ilçe merkezinde millet bahçesi için çalışmalar başlandı. İşlevselliğini yitirmiş 40 bin metrekarelik 14 Eylül Stadı’nı devraldık. Bu proje hem yeşil alanı çoğaltacak hem de trafik ve otopark sorunu çözecek. Bir kuşla üç hatta dört kuş vuracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeyi kabul etti. Bu alanın yanında 14 bin metrekarelik Çamlıpark alanımız vardı. Onu da millet bahçesine katıp yaklaşık 54 bin metrekarelik yeşil alan kazandıracağız. Proje yüzde 80-90 seviyesinde geldi. Bu ay sonunda bakana sunulacak. Umarım pandemi süreci engel olmaz ve 2023’e yetiştirmek istiyoruz.”

Tarımı unutmadık

İlçeye sağlık ve tarım yatırımları da yapılacağını sözlerine ekleyen Koştu, “Bergama’da öğrencilerin kalacak yeri yoktu. Pandemi döneminde yeni bir ihale yaparak KYK’ya ait 500 kişilik yurdun temelini attık. Eski Bergama Devlet Hastanesi’nin bulunduğu atıl bir alan var. Projelendirme yapıldı. Ağız diş merkezi ve toplum ruh sağlığı, aynı zamanda da aile sağlığı merkezi kurulacak. Bunu da Bergama’ya kazandırmış olacağız. Tarıma dayalı bir ihtisas sanayi bölgesi için fizibilite çalışmamız oldu. İzmir Ticaret Odası ve Bergama Ticaret Odasıyla birlikte istişare ediyoruz. Bu da yaklaşık 4 bin kişiye istihdam alanı açacak. Şehir merkezinde 36 bin metre karelik bir Zeytinpark projemiz var. Geçmiş yıllardan kalan bir yığılma var ama hepsini çözeceğiz. Yeni projelerle bizi beklesinler. Yapacağımız çok iş var” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’den daha fazla destek beklediklerini de dile getiren Koştu, “Özellikle koordinasyonların daha uyumlu şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Yaklaşık 600 kilometre koy yolları bağlantı, 2 bin kilometre üretim yollarımız var. Yollar konusunda köylere ulaşım noktasında köylülerin beklediği yollar var. 2 yıldır bekleyen yollardır var. Biz bu sorunları dile getirdik. Çünkü bütçe, yetki Büyükşehir’de, Başkan Tunç Soyer’e ilettik, kendisi de acilen çözüleceğini söyledi” diye konuştu.

SATIŞ YOK DEVİR VAR!

Son günlerde tartışma konusu olan belediyeye ait taşınmazların devredilmesi konusuna açıklık getiren Başkan Hakan Koştu, “Belediye devraldığımızda 80 milyon SGK, 50 Vergi Dairesi’nde toplamda 130 milyona yakın bir borç vardı. Bu borçları ödemek için alternatif yollar arıyoruz. Vergi dairesine borcumuza karşılık bazı arsalarımızı Milli Emlak’a devrini gerçekleştirdik. Bu arsaların mülkü biz de ama kullanımı başka kurumlara verilmiş. Bunları bir düzene koymamız gerekiyordu. Buradan yapılan devirle borçlarımızı kapattık. SGK borçları için 2005 yılında Sümer Bank A.Ş’e ait Bergama Belediyesi’ne devredilen bir yerleşke söz konusuydu. 9 Eylül Üniversitesi’nin kullanımında olan yerleşkeyi SGK’ya devrettik. Bununla SGK borcunun kapanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

TOKİ’DE İKİNCİ ETAP

TOKİ konutlarını ikinci etap çalışmalarına başladıklarını belirten Bergama Belediye Başkanı HAkan Koştu, “Çok güzel bir alanda TOKİ alanı yükseliyor. 274 konut olacak. Birincinin temeli atıldı, ben ikinci etap için bakanımıza ziyarette gittim. Bunlar geliri düşük olan, evi olmayan vatandaşa belli önceliklerle verilecek. Önümüzdeki yıl eylül ayında bitmiş olacak. İkinci etabı da hemen bu arazinin yanında olacak” dedi.