İzmirli Azra'ya milli gurur

2018 yılında Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji’ne transfer olan ve aynı sene 400-800-1500 metre serbest branşlarında 13 yaş Türkiye Şampiyonluğu elde eden Azra Akı, milli takım seçmelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 2006 doğumlu Akı, 2020 yılındaki tüm müsabakalar ertelendiği için bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası’na da çağırıldı. 5 yaşında yüzmeye başlayan Azra, 6 yaşından beri antrenörleri Ecem ve Altay Oygüç ile çalışıyor.