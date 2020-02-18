İzmirli doktorlar sağlıkta çığır açıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı ve ekibi, robotik cerrahi ile 8 yaşında bir erkek çocuğun karın içinden kist ve tümör çıkardı. Operasyonla ilgili bilgi veren Divarcı, “Kistin ve tümörün yerleşimi büyük atar ve toplardamarlara yakındı. O yüzden, robotik cerrahinin avantajlarını kullandık. Küçük bölgelerde, büyük hareket alanına sahip olabiliyorsunuz” dedi. Robotik cerrahide ulusal ve uluslararası bir eğitim merkezi olmak için de çalıştıklarını belirten Divarcı, “Cerrahlarımız, bu alandaki tecrübelerini diğer meslektaşları ile paylaşacak” diye konuştu.

Robotik cerrahi uygulamalarına 2012 yılında başladıklarını ve bin vakaya ulaştıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hem cerrahlarımızın işlerini kolaylaştırıyor hem de ameliyat sonrası hastalarımızın kısa zamanda toparlanmalarını sağlıyor” dedi.

Tek bir kesikle bypass

İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Servisi de, küçük kesi ile koroner bypass ameliyatlarına başladı. İzmir’de faaliyet gösteren devlet hastanelerinde yaygın olarak uygulanmayan bir teknik kullandıklarını anlatan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Deniz Bozdoğan, “Hastalar açık kalp cerrahisi ameliyatlarından kaçınıyor. Bizde gelişen teknolojiyi, hastanın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla kullanıyoruz. Açık kalp ameliyatlarını daha küçük kesilerle yapıyoruz. Bir hastamızın koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde robotik kalp cerrahisini de hastanemizde uygulamak istiyoruz” diye konuştu.