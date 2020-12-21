İzmirli kadınlar dünyada da öncü

Profesyonel hayatta Türk kadınlarının varlığını göstermek ve bu sürecin işleyişini anlatarak genç kadınlara ilham vermek için düzenlenen BinYaprak canlı yayınında tamamı İzmirli kadınlardan oluşan bir panel düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Sivil Toplum Örgütleri İletişim Sorumlusu Meltem Kolday’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İzmirli kadınların global kariyer hikayeleri paylaşıldı.

‘Vazgeçmeyin’

Dassault Systems Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal, “Genç kızlarımızı ne kadar erken erkek egemen mesleklere yöneltirsek, iş hayatında da kadın-erkek eşitliğini o kadar erken göreceğiz” dedi. Oracle Cloud Satış ve Teknoloji Danışmanlığı Ekibi Başkan Yardımcısı Pınar Rua Aksu, “Yanlış bir karar verirseniz, hayatı kendinize dar etmeyin. Vazgeçmeyin, ileriye bakın” şeklinde konuştu. Stanford Üniversitesi Asistan Prof. Dr. Gözde Durmuş da, “İşinizde iyi olduğunuz zaman, kadın olmak çok büyük bir avantaj” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Sivil Toplum Örgütleri İletişim Sorumlusu Meltem Kolday ise, “Hayata bakışımızı oluştururken, duruşumuzu geliştirirken ve iyi bir insan olma yolunda ilerlerken öğretmenlerin yeri büyük” ifadesini kullandı.

‘Avantajlıyız’

İlham verici hikayelerini anlatan katılımcılar, şunları söyledi: “Erkek egemen mesleklerdeki varlığımızın artması, kadınların katılımının az olduğu mesleklere kızlarımızı ne kadar erken yaşta yönlendirebilirsek, eğitimlerini bu konu üzerine planlamaya ne kadar erken başladıklarıyla direkt olarak ilgilidir.

İş hayatında genelde kadınların daha az yeri oluyor fakat bu onlara bir avantaj da sağlıyor. İş hayatında kadın olmak aslında bir ayrıcalık, size birçok pozitif getirisi oluyor. Bir kadın olarak işinizde iyi olduğunuz zaman, gerek akademik kariyerde, gerekse iş hayatında ayrıcalıklar sizi bekliyor. Çalıştığınız okul veya şirket sizi desteklemeyi daha çok istiyor. Özellikle günümüzde 3-5-10 senelik planlar yapılmamalı. O gün karşınıza çıkan sorunlarda, seçimlerde sizin için en doğrusu ne ise onu yapmaya çalışın. Bu şekilde hem iş hayatınızda hem de kişisel hayatınızda çok daha rahat ilerleyebileceksiniz.”