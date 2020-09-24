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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmirli olmaktan gurur duyuyorum’
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    24.09.2020 - 00:02 |

    ‘İzmirli olmaktan gurur duyuyorum’

    ‘İzmirli olmaktan gurur duyuyorum’

    Ayta Sözeri, İzmir Arena’da 3 saat süren bir konser verdi. Kerkisolfej organizasyonuyla yapılan konserde Sözeri, “Ben İzmirliyim, İzmirli olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Yyaz boyunca Ege’deki birçok işletmede sahneye çıktığını belirten Sözeri, “Pandemi döneminde işletmelerini açık tutarak isdihdam sağlayan, çalışanlarını destekleyen mekânlara öncelik verdim. Şu an amacımız aza kanaat etmek, birlik ve dayanışmadır” diye konuştu. Kendisini izleymeye gelen ilkokul, ortaokul ve lise arkadaşlarının olduğunu belirten Sözeri, sürprizlerle dolu bir gece yaşadığını dile getirdi.

    ‘İzmirli olmaktan gurur duyuyorum’


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