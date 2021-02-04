İzmirli otelcilere büyük ödül

Farklı otellerde yaklaşık 3 bin kişinin barınma ihtiyacının karşılandığını belirten Gönen, “Pandemiyle savaşan sağlıkçılara da destek olmuştuk. Depremin ardından da hemen hareket geçtik. Kent dışından arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüleri de ağırladık. Her otel kendi durumuna göre bu süreçte odalarını açtı. Beslenme ihtiyacını da sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün İzmir Büyükşehir Belediyesi sağladı” dedi.



Ödülü BüyükşehirBaşkanı Tunç Soyer ile paylaştığını belirten Gönen, oy veren herkese teşekkür etti. l EDA EBRU NANECİ DHA