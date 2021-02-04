BİST1.5341.46EURO8.630.06USD7.16-0.05ALTIN422.30-0.68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmirli otelcilere büyük ödül
    ABONE OL
    04.02.2021 - 00:05 |

    İzmirli otelcilere büyük ödül

    31 Ekim’deki yıkıcı depremin ardından kentteki 61 otelin depremzedelere kapılarını açmasını sağlayan İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, Türkiye’nin Esnaf Oscarı ödülüne layık görüldü

    İzmirli otelcilere büyük ödül

    Farklı otellerde yaklaşık 3 bin kişinin barınma ihtiyacının karşılandığını belirten Gönen, “Pandemiyle savaşan sağlıkçılara da destek olmuştuk. Depremin ardından da hemen hareket geçtik. Kent dışından arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllüleri de ağırladık. Her otel kendi durumuna göre bu süreçte odalarını açtı. Beslenme ihtiyacını da sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün İzmir Büyükşehir Belediyesi sağladı” dedi.

    Ödülü BüyükşehirBaşkanı Tunç Soyer ile paylaştığını belirten Gönen, oy veren herkese teşekkür etti. l EDA EBRU NANECİ DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

    Son dakika: 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosu...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    65 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

    65 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

    Sıradaki Haber