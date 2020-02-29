29.02.2020 - 00:02 |
İzmirli ressamın çizimleri can olacak
Kanser hastalığına karşı yıllarca verdiği mücadeleyi iki yıl önce kaybeden İzmirli gazeteci yazar Füsun Çağlar’ın ablası ressam Serap Karasinir, bugüne kadar yaptığı tüm resimlerin gelirini lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara bağışlayacak.
“Can yarım” dediği kardeşini kaybettikten sonra, “Kanser hastalığı ile mücadele eden insanlara nasıl yardım edebilirim?” diye yola çıktığını belirten Karasinir, “Yeni bir proje aslında, şimdilik bireysel başladım. Resim yapmak kendi ruhuma da iyi geliyor. Farkındalık yaratmak adına devam etmek istiyorum. Maliyet konusunu çok düşünmüyorum. Yaptığım masraf eser fiyatlandırmanın çok çok üstünde. Satın almak isteyenler rapsersoy@gmail.com mail adresimden bana ulaşıyor. Lösev sosyal ortamda isimlerinin kullanılmasını istemiyor çünkü bunu suistimal edenler olmuş. Onlara kendimi tanıttım. Topladığım yardımları bağışlayacağım, bana sertifika verecekler” dedi.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.