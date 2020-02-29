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    HaberlerEge Haberleri İzmirli ressamın çizimleri can olacak
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    29.02.2020 - 00:02 |

    İzmirli ressamın çizimleri can olacak

    Kanser hastalığına karşı yıllarca verdiği mücadeleyi iki yıl önce kaybeden İzmirli gazeteci yazar Füsun Çağlar’ın ablası ressam Serap Karasinir, bugüne kadar yaptığı tüm resimlerin gelirini lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara bağışlayacak.

    İzmirli ressamın çizimleri can olacak

    “Can yarım” dediği kardeşini kaybettikten sonra, “Kanser hastalığı ile mücadele eden insanlara nasıl yardım edebilirim?” diye yola çıktığını belirten Karasinir, “Yeni bir proje aslında, şimdilik bireysel başladım. Resim yapmak kendi ruhuma da iyi geliyor. Farkındalık yaratmak adına devam etmek istiyorum. Maliyet konusunu çok düşünmüyorum. Yaptığım masraf eser fiyatlandırmanın çok çok üstünde. Satın almak isteyenler rapsersoy@gmail.com mail adresimden bana ulaşıyor. Lösev sosyal ortamda isimlerinin kullanılmasını istemiyor çünkü bunu suistimal edenler olmuş. Onlara kendimi tanıttım. Topladığım yardımları bağışlayacağım, bana sertifika verecekler” dedi.

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