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    HaberlerEge Haberleri İzmirli Sarp, karantinada Türkiye satranç şampiyonu
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    08.04.2020 - 00:00 |

    İzmirli Sarp, karantinada Türkiye satranç şampiyonu

    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun bu süreçte evde karantinada olan çocuklar için düzenlediği online satranç şampiyonasında İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Sarp Erel birinciliği elde etti. 11-12 yaş kategorisinde şampiyon olan Sarp, “Bilgisayar üzerinden satranç oynamak ayrı bir deneyim. Yakın zamanda daha büyük online turnuvaların olacağını düşünüyorum” dedi.

    İzmirli Sarp, karantinada Türkiye satranç şampiyonu

    E-Spor ve online turnuvaların arttığı günlerde, İzmir’i gururlandıran haber Sarp Erel’den geldi. “Evde kal” sloganıyla düzenlenen 15 yaş ve altı Online Yıldırım Satranç Turnuvası’nda mücadele eden Sarp Erel, 11-12 yaş kategorisinde şampiyon olmayı başardı.

    ’Keyifli bir gün geçirdim’

    İzmir BŞB’de iki yıldır lisanslı satranç oynayan Sarp, 89 yarışmacının katıldığı turnuvada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7.5 puan aldı. Satranç Federasyonu’ndan online şampiyona sonrası hediye çeki ile şampiyonluk sertifikası aldığını belirten Erel, “Ülkemizde 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı var. Evde kalanlar, ister karşılıklı isterse sanal ortamda satranç oynayabilir. Satranç, hem keyifli hem de evde sıkılmadan yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri. Yakın zamanda daha büyük online turnuvaların olacağını düşünüyorum. Şampiyon olduğum organizasyonda 11-12 yaşta Türkiye’nin başarılı satrançları ile yarıştım. Bilgisayar üzerinden satranç oynamak ayrı bir deneyim olurken, heyecanlı bir gün geçirip şampiyonluğa ulaştım” dedi.

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