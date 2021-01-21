İzmirli STK’lardan Filistinliye destek

STK’ların temsilcilerinin katılımıyla Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Saygılı, “İşgalci İsrail’in saldırıları sonucunda topraklarından koparılan ve halen zorla yerlerinden edilmeye devam eden Filistinli mülteci kardeşlerimizin her zaman yanında yer alacağız. İzmir’deki sivil toplum kuruluşları olarak Lübnan’da yaşayan Filistinli mülteci kardeşlerimizin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projelerine destek vereceğiz. Filistinli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları halkımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle yerine getireceğiz” diye konuştu.