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    HaberlerEge Haberleri İzmirli STK’lardan Filistinliye destek
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    21.01.2021 - 02:36 |

    İzmirli STK’lardan Filistinliye destek

    Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi amacı ile başlatılan ‘Filistin Kampları Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası’na İzmir’deki paydaş 11 STK da destek verdi.

    İzmirli STK’lardan Filistinliye destek

    STK’ların temsilcilerinin katılımıyla Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Saygılı, “İşgalci İsrail’in saldırıları sonucunda topraklarından koparılan ve halen zorla yerlerinden edilmeye devam eden Filistinli mülteci kardeşlerimizin her zaman yanında yer alacağız. İzmir’deki sivil toplum kuruluşları olarak Lübnan’da yaşayan Filistinli mülteci kardeşlerimizin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projelerine destek vereceğiz. Filistinli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları halkımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle yerine getireceğiz” diye konuştu.

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