İzmirliler Günü tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kentin plakası 35’ten yola çıkarak 3 Mayıs’ın 2021’den itibaren ‘Dünya İzmirliler Günü’ olarak kutlanacağını açıklamasına tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, partinin İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, bu yaklaşımı doğru bulmadıklarını belirtti. Soyer’in, İzmir’in doğum günü olan 9 Eylül’e alternatif üretmeye çalıştığını öne süren Kaya, “Güzel İzmirimizde farklı görüş ve düşüncelerden herkesin İzmirlilik ruhu ve kıvancıyla kutladığı 9 Eylül tarihi, bir milletin yeniden doğuşunu ilan ettiği tarihtir. İzmir’in tek günü vardır, o da 9 Eylül’dür. İzmirlilerin ortak duygu birlikteliğini hiç kimse bölemez. İzmir’in günü 9 Eylül’dür” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Gündem ve ihtiyaç değilken neden böyle bir arayışa girdiklerini anlamak zor” dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Bir şehri anlamlı hale getiren plakası değil, şanlı tarihidir. 9 Eylül, İzmir’in ve İzmirlinin en müstesna günüdür. İzmir’in değerleri ile oynama, oynatmayız” diye konuştu.

Büyükşehir’in AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe de, düşüncesini “Mustafa Kemal Atatürk, İzmir’in, İzmirlilerin gününün takvimini koymuştur, bu da bellidir; 9 Eylül’dür” tümcesiyle ortaya koydu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, eleştirilere “İzmir’in tarihini sizden öğrenecek değiliz” yanıtını verdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, “Projeyi eleştirenler olabilir. Beğenmeyenlere veya katkı koymak isteyenlere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız eminim ki saygı duyar ve dinler” dedi.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “35 bizim için sadece plaka değil; sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız” demişti.