İzmirliler Narlıdere’ye gelecek

Görevdeki bir yılını anlatan Başkan Ali Engin, “Kıt bütçeyle iyi işler yapılacağını gösteriyoruz. Metronun tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşacak, deniz ve ormanla buluşmak isteyenler buraya akın edecek” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı CHP’li Ali Engin, bir yılını Milliyet Ege’ye anlattı. Beş yılın sonunda tasarladıkları tüm projeleri hayata geçirmek istediklerini, zamanlama konusunda da önde gittiklerini ifade eden Engin, “Türkiye genelinde en yüksek oy oranına ulaşmanın sorumluluğunu taşıyorum. Bu şampiyon ilçeye yakışan icraatlar yapmak istiyoruz. Seçim döneminde verdiğimiz sözlerin en aza iki katı iş yapacağız. Narlıdere ekonomisini yüzde 100 büyüteceğiz. Küçük bütçelerle, kıt olanaklara her türlü projeler yapılabiliyormuş” dedi.

“İyi yönetici; zor olanakların olduğu yerde iyi işleri yapmayı becerir” diyen Engin, şöyle devam etti:

Metroyla gelen değişim

“Şehrin önceliklerini, ihtiyaçlarını tespit ettik. Personeli organize etti. Liyakati esas aldık, herkesi becerisine, emeğine göre görevlendirdik. Bir yılı çok iyi geçirdik. 70 bin nüfuslu bir ilçeyiz, önümüzdeki 20 yılda nüfusun 130 binlere dayanacağını hesaplıyoruz ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Narlıdere’nin birçok avantajı var ve en önemlisi ulaşım, Narlıdere metrosu hızla tamamlanıyor. En kolay ulaşım ilçemize olacak. İzmirlilerin vakit geçireceği alanlar oluşturacağız. Narlıdere İzmir’in merkezinde, denize kıyısı ve bol orman alanı olan bir ilçe.”

Deniz ve orman buluşacak

Çalışmaları başlayan projeleri anlatan Engin, “Tarihi Yukarı Köy’ümüz var. 100’e yakın binayı restore edeceğiz. Denizi daha aktif kullanmak istiyoruz. Bu çerçevede butik otelciliği özendirmek istiyoruz. Sokak yayalaştırılmasına öncelik vereceğiz. İzmir’de, şehir içinde tek olacak bir bisiklet yolu projemiz var. 15 bin metrekare alanda Park Orman Narlıdere projesini hayata geçireceğiz. Gerçekten tabiat harikası bir bölge; dereler, ağaçlar iç içe ve bölge, şehir merkezine 1.5 kilometre mesafede yer alıyor. Bisiklet yolu ormandan denize kadar getirecek. Kısacası denizle ormanı buluşturuyoruz. Vatandaşın dinleneceği alanlar olacak, yeni meydanlar yapacağız. Sahil Evleri’ne de bir çay bahçesi yapacağız. Pir Sultan Abdal Parkı 254 bin metrekare alanda yapılacak. Ayrıca ilçemiz spor, kültür ve sanat kenti olacak. Sahil evlerinde tenis kulübü kuracağız. İki yıl içinde bitirmek istiyoruz. Çocuk senfoni orkestrası da kurduk, bu bir ilk” diye konuştu.

Her yıl bir kreş açılacak

Her yıl ilçeye bir kreş kazandıracaklarını, bunun ilkini açtıklarını ikincisini de gelecek ağustos ayında hizmete açmayı planladıklarını anlatan Engin, “Kreş projelerini kadınların üretime katılması açısından ayrı önemsiyorum. Kadın kooperatifi kurduk. Üretim ve satış yapıyor. 50’ye yakın kadın üretim yapıyor. Bunu 100’e çıkarmayı düşünüyoruz. Turizm hedefiyle 10’a kadar satış yeri ayarlayacağız. Burada ürünler pazarlanacak. Onlara pazarlama gibi kurslar veriyoruz. Eylül ayında 150 örencimize meslek kurslarına başlıyoruz. İş garantili olacak. Her yaptığımız iş önemli, birbirlerini destekliyorlar. Dünya Slow Food Birliği’ne üye olduk. Narlıdere’yi gastronomi, sağlıklı gıda kenti yapmak istiyoruz. Birliğin İtalya’daki merkezi ile temas halindeyiz. Küçük üreticilerle yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın desteği tam

Beş yılın sonunda tasarladıkları tüm projeleri hayata geçirmek istediklerini, belirten Engin, “Beş yılda bu hedefleri daha da aşacağımıza inanıyoruz. Kamuoyu araştırması bize gösterdi ki yüzde 95’lere varan oranda projelere destek var. Demek ki bu projelere ihtiyaç varmış. Küçük bütçelerle, kıt olanaklara her türlü projeler pek ala yapılabiliyormuş. Güzel işlerle bunu göstermek önemli… Bizim de borcumuz var. Bunu bahane etmiyoruz. Borcu bilerek seçildim. İyi yönetici; zor olanakların olduğu yerde iyi işleri yapmayı becerir. Partimizle özdeşleşmiş biri olarak bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Narlıdere, İzmir’e ve partimize karşımı sorumluluğumuz var” dedi.

Tecrübelerim karar almada avantaj sağladı

“Belediyecilik icraat işi” diyen Başkan Narlıdere Başkanı Ali Engin, “Klasik hizmetlerin yanında artık; yerinden yönetim, yerel kalkınma, tarım ve turizmin de çok önemli, bunun farkındayız. Dünyada şehirler, ilçeler yarışıyor. Öne çıkanlar refah içerisinde yaşıyor. İşsizlik azalıyor. İş dünyasından geliyor olmam, hızlı kararlar almamızı sağlıyor. İl başkanlığı dönemimde belediyelerle sıkı bir şekilde proje çalışmamız da oldu. Bu da avantaj sağladı” diye konuştu.

İşbirliğiyle bu kriz çözülür

Koronavirüse karşı topyekun bir mücadele yürüttüklerini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Böyle bir kiriz 100 yılda bir geliyor. İnsanlık tarihi açısından da önemli. İşbirliği içerisinde bu kriz çözülebilir. Bir ay önce başlayan süreçte tüm önceliğimiz bu oldu. Büyükşehirle, kaymakamlıkla, sivil toplum örgütleriyle çok güzel işbirliği yapıyoruz. İşbirliği yapılmadan çözülemeyeceğini gördük. Dezenfekte, maske dağıtımlarımız sürüyor. Vatandaşımı bilgilendiriyoruz. 65 yaş ve üstülerin alışverişi ekmek. Binlerce kişi erzak dağıtıyoruz. Çok iyi gidiyor. Parti ayrımı yapmıyoruz” dedi.