İzmirliler sevdi iki ilçe eklendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan vatandaş tarafından büyük beğeniyle karşılanan “Seyyar Pazar” uygulamasının; Buca, Karşıyaka ve Bornova’nın ardından Konak ve Karabağlar’da da başlatılacağını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devreye sokulan ve vatandaşın pazar ihtiyacını kapıya getiren projede beş ana üründe; soğan, patates, limon, elma ve portakalda fiyatı Büyükşehir Belediyesi belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlanması hedefleniyor.

Hedef 100 bin aile

Öte yandan Büyükşehir, dağıttığı kuru gıda kolileri ve kavurmaya ek olarak içinde C vitamini bol elma, portakal, limon ile soğan ve patates bulunan direnç paketlerinin dağıtımına da başladı. İlk etapta beş bin paket desteklenen ailelere ulaştırılacak.

Sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini belirten Soyer, “Şu ana kadar 56 bin 231 adet destek kolisini dayanışma kampanyamız sayesinde yerine ulaştırdık. Hedefimiz ilk etapta 100 bin aileye destek sağlamak. Direnç paketi adını verdiğimiz bu kampanya ile bir yandan salgında vatandaşların bağışıklık direncini yükselteceğiz, diğer yandan da raf ömrü yüksek patates ve soğanla mutfaklara can suyu olacağız. Tarım sektörüne desteğimiz sürecek” dedi.

Paketin içinde ikişer kilo elma, portakal ve 750 gram limon ile iki buçuk kilo patates ve soğan bulunuyor. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde “İzmir halkının hediyesidir” yazan kolilerle dağıtılacak.

Hal saatine ayar

Büyükşehir, Sebze Meyve Hali’nin açılma saatini de gece 24.00 yerine iki saat öne alıpk 22.00 olarak değiştirdi. Yoğunluğun azaltılması için başlatılan uygulama özellikle farklı kentlerden gelen esnafı rahatlatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde ise esnek çalışma sistemine geçildi. Buna göre esnaf ürün olduğu takdirde satışa devam edebilecek.

‘Dayanışmayı birlikte büyütelim’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsle mücadele kapsamında Halkın Bakkalı üzerinden Biz Varız Dayanışma kampanyasına destek çağrısını yineledi. Soyer, “Dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz” dedi.

İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulaması aracılığıyla Halkın Bakkalı’ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor.

Kendiniz de hazırlayın

İzmirliler kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark’taki 3 nolu hole bizzat kendileri teslim ederek de kampanyaya katılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynakları ve Biz Varız dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.