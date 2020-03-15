‘İzmirliler, taksiye içi rahat binebilir’

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, koronavirüs Türkiye’de görülmeden önce hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Anık, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığına zararsız özel kimyasallar kullanarak taksilerin dezenfekte edildiğini dile getirdi, şu bilgileri verdi:

‘Tüm tedbirler alındı’

“Sağlıklı ve güvenli yolculuk ortamı sağlanan taksilere “Bu araca virüs ve bakteri dezenfektasyon işlemi uygulanmıştır” yazılı çıkartma yapıştırılıyor. Aldığımız tedbirler bununla sınırlı değil. İnsandan insana bulaşma riski yüksek bu hastalıktan korunmayı sağlayan hijyen kurallarına uyulması için de üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca her gün çok sayıda kişiye hizmet sunduğumuz birimlerimizde de ilaçlama gerçekleştirdik. Bu tedbirler sayesinde hastalığın en az zararla atlatılmasını temenni ediyoruz.”