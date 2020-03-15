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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmirliler, taksiye içi rahat binebilir’
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    15.03.2020 - 00:12 |

    ‘İzmirliler, taksiye içi rahat binebilir’

    Koronavirüs tehdidine karşı İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası harekete geçti. Taksiler, 25 gün etkili özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor

    ‘İzmirliler, taksiye içi rahat binebilir’

    İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, koronavirüs Türkiye’de görülmeden önce hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Anık, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığına zararsız özel kimyasallar kullanarak taksilerin dezenfekte edildiğini dile getirdi, şu bilgileri verdi:

    ‘Tüm tedbirler alındı’

    “Sağlıklı ve güvenli yolculuk ortamı sağlanan taksilere “Bu araca virüs ve bakteri dezenfektasyon işlemi uygulanmıştır” yazılı çıkartma yapıştırılıyor. Aldığımız tedbirler bununla sınırlı değil. İnsandan insana bulaşma riski yüksek bu hastalıktan korunmayı sağlayan hijyen kurallarına uyulması için de üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca her gün çok sayıda kişiye hizmet sunduğumuz birimlerimizde de ilaçlama gerçekleştirdik. Bu tedbirler sayesinde hastalığın en az zararla atlatılmasını temenni ediyoruz.”

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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