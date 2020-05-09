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    HaberlerEge Haberleri İzmirlilere bağış çağrısı
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    09.05.2020 - 00:03 |

    İzmirlilere bağış çağrısı

    KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, Türk Kızılayı Ege Bölgesi’nin kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine kampanya başlatıldı.

    İzmirlilere bağış çağrısı

    Bornova ilçesinde, yaklaşık 150 kişilik grup kan bağışında bulundu. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğünde başlayan kan bağışına Genç Erdemliler Platformu da destekte bulundu.

    “İzmir’de kan stoklarımız maalesef tükendi” diyen Baykalmış, “Bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum” dedi. İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul da, “Bu duyurumuza kulak vererek bizlere yardımcı olanlara teşekkür ederiz” diye konuştu.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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