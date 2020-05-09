İzmirlilere bağış çağrısı

Bornova ilçesinde, yaklaşık 150 kişilik grup kan bağışında bulundu. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğünde başlayan kan bağışına Genç Erdemliler Platformu da destekte bulundu.

“İzmir’de kan stoklarımız maalesef tükendi” diyen Baykalmış, “Bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum” dedi. İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul da, “Bu duyurumuza kulak vererek bizlere yardımcı olanlara teşekkür ederiz” diye konuştu.