09.05.2020 - 00:03 |
İzmirlilere bağış çağrısı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, Türk Kızılayı Ege Bölgesi’nin kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine kampanya başlatıldı.
Bornova ilçesinde, yaklaşık 150 kişilik grup kan bağışında bulundu. İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğünde başlayan kan bağışına Genç Erdemliler Platformu da destekte bulundu.
“İzmir’de kan stoklarımız maalesef tükendi” diyen Baykalmış, “Bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum” dedi. İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul da, “Bu duyurumuza kulak vererek bizlere yardımcı olanlara teşekkür ederiz” diye konuştu.
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