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    18.04.2020 - 00:01 |

    İzmirlilere maskematik

    Büyükşehir, metro istasyonlarında yeni bir uygulama başlattı. İlk kullanıcı olan Başkan Tunç Soyer, “Önceliğimiz halkın sağlığı” dedi

    İzmirlilere maskematik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine yurttaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı.

    İlki Konak Metro İstasyonu’na konulan maskematiği kullanan Başkan Tunç Soyer, İzmirim kart ile hijyen paketi aldı. İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artıracaklarını söyleyen Soyer, “Bu sistem, poşeti kendiniz açtığınız için steril bir kullanım imkanı veriyor. Bunu İzmirli bir firmanın yapıyor olması da ayrıca gurur veriyor” diye konuştu.

    Maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak. Metro yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını gösterip hijyen paketini alabiliyor.

    Günde 60 bin maske

    Büyükşehir, Meslek Fabrikası’nda sürdürdüğü maske üretiminin kapasitesini artırmak için de iki yeni makine hizmete aldı. Günde 60 bin maske üretecek makineleri inceleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu salgın kısa bir zaman dilimini içinde bitecekmiş gibi gözükmüyor. Hem kendimizi hem de çevremizi korumak için maske kullanmamız şart” ifadelerini kullandı.

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