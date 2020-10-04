İzmirlilerin midye sevgisi

İzmir’in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kent geçmişinin 5 bin yıl değil de 8 bin 500 yıl olduğu anlaşıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de, başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği ortaya çıktı. Çalışmaların kent tarihine ışık tuttuğunu belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Günümüz İzmir’le de çok özdeşleşen deniz, balık ve midye geleneğinin bütün bu süreç içinde devam ettiğini görebiliyoruz” dedi. l DHA