İzmirlinin canını koruyalım

Felaket yaşanmadan acil harekete geçmek gerektiğini belirten Ege-Koop Başkanı Aslan, “Nitelikli dönüşüm artık başlamalı. Fay Yasası ve Deprem Kredi Fonu çalışmaları da hızlandırılmalı” dedi.

Türkiye’yi sarsan 17 Ağustos depreminin 21. yıldönümünde, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, nitelikli kentsel dönüşümün zaman geçirilmeden uygulanması gerektiğini söyledi. İzmir genelinde bina yaş ortalamasının 25 yıl ve üzeri olduğunu, Sayıştay Raporu’nda ise kaçak yapılaşmanın yüzde 60-65 olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aslan, “Gecekondu sayısının 300 bine ulaştığı İzmir’de, 7’nin üzerindeki bir depremdeki can ve mal kaybının sorumlusu kim olacak? İzmir’de hala Deprem Master Planı güncellenmedi. Depremde yüksek risk oluşturan, plansız ve sağlıksız yerleşim bölgelerinin acilen iyileştirilmesi, dünya ölçeğinde var olan Fay Yasası’nın zaman kaybetmeden çıkması, yapıların buna göre güçlendirilmesi en acil ihtiyaç” dedi.

Üç temel ilke

Kentsel dönüşüm konusundaki yanlışlara da değinen Aslan, şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşümde başarı üç temel ilke olan nitelik, yerindelik ve birliktelikten geçer. Kentsel dönüşüm uygulamasında yetki kargaşası var. Bu konuda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetkili ve sorumlu olması, merkezi yönetimin yönlendirici ve destekleyici önlemler alması gerekiyor. Şehir merkezindeki binaların bina bazında yenilenmesi olarak algılanıyor. Oysa kentsel dönüşümün sıvılaşan zemine göre projelendirilmesi, fayların bölge bölge incelenip buna göre yapılması ve buna bağlı olarak deprem strateji uygulama planının da hiç zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi şart. Gerçek anlamda kentsel dönüşümün uygulanabilmesi için hem yerel yönetimlerin, hem kooperatif ve müteahhitlerin, hem de vatandaşların para ihtiyaçlarını karşılayacak kaynak olarak da Deprem Kredi Fonu oluşturulmalıdır.