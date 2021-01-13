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    HaberlerEge Haberleri İzmirlinin gücü çok kültürlülük
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    13.01.2021 - 00:04 |

    İzmirlinin gücü çok kültürlülük

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü, İzmir’in çok kültürlü yapısını online toplantıda masaya yatırdı. Konuaraştırmacı yazar Sara Bencuya Pardo, “Bu şehir, tarih boyunca depremler ve yangınlarla pek çok kez yok olma tehlikesiyle burun buruna geldi, ancak bu gücü sayesinde her seferinde daha görkemli bir şekilde ayağa kalktı” dedi.

    İzmirlinin gücü çok kültürlülük

    İzmir’in tercih edilen bir şehir olmasının nedenini benzersiz konumu, iklimi, Körfezi ve art bölge zenginliğine bağlayan Pardo, “Zamanla ticari ilişkiler, sosyal ilişkileri de yumuşattı. Gerçek bir kozmopolit yapı oluştu. Bu kent pek çok sanatçı için ilham kaynağı oldu” diye konuştu.

    Aşure benzetmesi

    ‘Aşure gibi’ benzetmesi yapan Pardo, “Kentimizin özgür, hoşgörülü birlikteliği ve sevgiyle anılan dostluk hikayeleri hepimizin gururudur. İzmirlilik ruhu, İzmir sevgisi bizim için her şeyin üstündedir. Bu şehir, Türk Bayrağının altında, her milletten insanın doldurduğu rengarenk sokakların olduğu, Atatürk sevgisiyle dolu bir şehir” ifadelerini kullandı.

    Sahip çıkalım

    Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu ise, “Değerlerimize sahip çıkmalı, yitip gitmelerine engel olmalıyız” dedi.

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