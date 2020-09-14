İzmirspor 97 yaşında

Türk sporunda birçok ilki bünyesinde barındıran ve yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna değer katan Şimşekler’e gönül veren taraftarlar, kulüplerinin yaş gününde meşale ve bestelerle coştu. Yönetimin ise koronavirüs salgını sebebiyle sade bir törenle andığı kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Emin İşletir, “İzmirspor kuruluş amacından hiç ayrılmamış ve ayrılmayacaktır. İzmirspor’un 97. yaş günü kutlu olsun. Gelecek gençlerimizindir” dedi.