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    HaberlerEge Haberleri İzmirspor 97 yaşında
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    14.09.2020 - 00:00 |

    İzmirspor 97 yaşında

    Türkiye’nin en köklü kulüplerinden ve İzmir’in ise tarihi değerlerinden olan İzmirspor, kuruluşunun 97. yılını kutladı.

    İzmirspor 97 yaşında

    Türk sporunda birçok ilki bünyesinde barındıran ve yetiştirdiği isimlerle Türk futboluna değer katan Şimşekler’e gönül veren taraftarlar, kulüplerinin yaş gününde meşale ve bestelerle coştu. Yönetimin ise koronavirüs salgını sebebiyle sade bir törenle andığı kuruluş yıl dönümünde konuşan Başkan Emin İşletir, “İzmirspor kuruluş amacından hiç ayrılmamış ve ayrılmayacaktır. İzmirspor’un 97. yaş günü kutlu olsun. Gelecek gençlerimizindir” dedi.

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