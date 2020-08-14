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    14.08.2020 - 00:00 | | Emre Sarıgedik

    İzmirspor küllerinden doğmalı

    İzmirspor küllerinden doğmalı

    Geçtiğimiz günlerde İzmir’in lezzet üstadı dostum Alpay Okyay’la karşılaştık. Elbette konu futbola gelince, sohbetimizin konusu İzmirspor oldu. Sonrasındaysa uzun uzun düşündüm İzmir’in Şimşekler’ini. Dile kolay, ama neredeyse bir asırlık bir kulüpten bahsediyoruz. Geçmişi kupalarla dolu, tesisleri ve altyapısıyla bir futbolcu fabrikası.

    Fakat bugün durum nasıl? Metin Oktay gibi bir futbol efsanesini yetiştirmiş olan İzmirspor, futbolun en üst ligini unuttuğu 1969’dan itibaren parça parça yitirmiş bazı hırsları. 2004 yılında 1. Lig’i, 2008 yılında da 2. Lig’i unutan çınar, 3. Lig’deyse yalnızca 2010’a kadar tutunduktan sonra, son 10 yılını Bölgesel Amatör Lig’de geçirdi.

    Bu süre zarfında değişen yönetimler, tartışmalar derken; yaşanan erime tribünlere de yansımış durumda. Bir zamanlar Alsancak’ta dolu tribünlere oynayan İzmirspor, bugün maziyi anan az sayıda 40 yaş üstü ile semtinin takımına sahip çıkma onurunu taşıyan az sayıda gencin karşısında top koşturur olmuş.

    Peki neydi İzmirspor’u bu noktaya getiren? Bugünkü adıyla Süper Lig’de dördüncülüğü bulunan, hatta bu ligin ilk golünü atıp, ilk galibiyetini kazanan kulüp neden bu halde? Elbette biraz önce saydığım yönetimsel sıkıntılar etkili olsa da, belki de işin özü endüstriyel futbola uyum sağlayamamak oldu. Belki de sıkıntı, kulübün semti Eşrefpaşa’nın da zamana yenilmesi oldu. Sadece İzmir değil, Türk futboluna adını yazdırmış bir kulübün bugün Amatör’de mücadele etmesi, insanın içini cız ettiriyor.

    Tüm bunlara rağmen umut yok değil. Biliyorum ki İzmirspor, gelecek sezon ya da herhangi bir sezonda şöyle 4-5 maçlık güzel bir seri yakalasın, semtini de ayağa kaldırır, üstündeki külleri de savuşturur. Şimşekler’in toparlanması dileğiyle...

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