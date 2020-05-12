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    HaberlerEge Haberleri İzninde, boya tezgahına geçti
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    12.05.2020 - 07:00 | | YİĞİT SOYLU DHA

    İzninde, boya tezgahına geçti

    Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından pazar günü 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.

    İzninde, boya tezgahına geçti

    Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından pazar günü 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Tire’de dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri de parklarda oturarak güneşlendi. Kadir Kayak (83) ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurdu, müşterilerini bekledi. Kayak, “Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim” dedi. 

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