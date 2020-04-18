18.04.2020 - 00:06 |
‘İzolasyonda da abur cubur tüketmeyin’
Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sıkıntı ve stres anında bazı bireylerin fazla yiyecek tüketme, bazılarının ise normalden daha az miktarda yiyecek tüketme eğiliminde olduğuna dikkat çekti.
Uzel, “Koronavirüs sürecinde evdeyiz diye uyku düzenimizi bozmayalım. Protein-karbonhidrat ve yağ alımı dengeli olunmalı; abur cuburdan da mümkün olduğunca uzak durulmalı” dedi.
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