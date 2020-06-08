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    HaberlerEge Haberleri İzole tatil için Marmaris’e
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    08.06.2020 - 00:06 |

    İzole tatil için Marmaris’e

    İzole tatil için Marmaris’e

    Türkiye’nin gözde tatil merkezi Muğla’nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasıyla mavi sularla buluşmaya başladı. “İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi” diyen Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, “İlçede yaklaşık 2 bin 500 yat kapasitesi var.Deniz turizmi, daha temiz ve mesafeli bir tatil için tercih edilebilir” diye konuştu.

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