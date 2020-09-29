İzole yaşamın tek adresi

Türkiye’nin en gözde turistik ilçelerinden Kuşadası, koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirden kaçanların ilk adresinlerinden oldu. Yerli turist ve yazlıkçıların ilçeyi izole bir yaşam sürmek için uygun bulup kalmaya karar vermesiyle nüfus 117 binden 424 bine çıktı. Kuşadası’nda emlak danışmanlığı yapan Gamze Ermiş, “Emlak fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Kış döneminde Kuşadası’nda konut sıkıntısı yaşanabilir” dedi.

Nüfusu, 35 ili geçen Kuşadası’na yerleşenlerin ev kiralamak veya satın almak için en çok tercih ettikleri bölgeler; Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi oldu. Yaz dönemi boyunca ilçedeki dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası, bin 200 liradan 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Semti, büyüklüğü ve eşyalı olup olmamasına göre daire fiyatları ise bin 500 liradan 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 400 bin liraya satılan 110 metrekarelik bir dairenin fiyatı ise yüzde 50 artışla 600 bin liraya çıktı.

Esnaf sevinçli

Öte yandan artan nüfus, ilçe esnafının da yüzünü güldürdü. Yaz döneminde yabancı turistten beklediğini bulamayan esnaf, ilçeye yerleşenlere kış sezonunda yapacağı satış ile açığı kapatmayı planlıyor.

Yol sorununa çözüm

Kuşadası Belediyesi’nin yol yapım seferberliği sürüyor. “Şimdiye kadar 55 kilometrelik çalışma yaptık” diyen Başkan Günel, “Yıl sonuna kadar 85 kilometreye ulaşacağız. Elektrik, doğalgaz çalışması yapan şirketlerle koordinasyon halindeyiz. İşleri bitince devreye giriyoruz, bir kere asfatlama yapıp kaynak israfını engelliyoruz” dedi.