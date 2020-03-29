29.03.2020 - 00:07 |
İZSİAD’dan yardım
İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlattığı kampanya ile Covid-19 salgını sebebiyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürüyor.
“Zor zamanları dayanışma ile aşacağız” diyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Böylesi dönemlerde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma krizi aşmadaki en önemli silah” ifadelerini kullandı. Kampanyaya katılım hakkında da bilgi veren Küçükkurt, bağış yapmak isteyenlerin malzemeleri, Fuar 3 nolu Hol’e bırakabileceklerini belirtti.
34 TIR şoförü karantina altına alındıZonguldak Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.