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    HaberlerEge Haberleri İZSİAD’dan yardım
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    29.03.2020 - 00:07 |

    İZSİAD’dan yardım

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlattığı kampanya ile Covid-19 salgını sebebiyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürüyor.

    İZSİAD’dan yardım

    “Zor zamanları dayanışma ile aşacağız” diyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Böylesi dönemlerde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma krizi aşmadaki en önemli silah” ifadelerini kullandı. Kampanyaya katılım hakkında da bilgi veren Küçükkurt, bağış yapmak isteyenlerin malzemeleri, Fuar 3 nolu Hol’e bırakabileceklerini belirtti.

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