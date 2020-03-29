İZSİAD’dan yardım

“Zor zamanları dayanışma ile aşacağız” diyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Böylesi dönemlerde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma krizi aşmadaki en önemli silah” ifadelerini kullandı. Kampanyaya katılım hakkında da bilgi veren Küçükkurt, bağış yapmak isteyenlerin malzemeleri, Fuar 3 nolu Hol’e bırakabileceklerini belirtti.