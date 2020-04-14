İZSİAD’ın gündemi kısa çalışma ödeneği

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD), kısa çalışma ödenekleri hakkındaki online toplantısna İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Koronavirüsün ekonomiye olan etkilerini en aza indirgemek için teşviklerden bütün işverenlerin yararlanması gerekiyor” dedi. İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ise, “Ödeneğin belirtilen çalışma saatleri dışında çalışılamayan sürenin ödenekleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Başvuruların yapılabilmesi için işverenin kısa ödeme ihtiyacını güçlendirecek bir iki neden göstermesi yeterli. Tüm işletmeler çalışan sayısına bakmadan yararlanabiliyor. Başvuruların uygun görülmemesi imkansıza yakın” diye konuştu.