02.02.2020 - 00:01 |
İZSU ihaleleri canlı yayında
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tüm ihaleleri internetten canlı yayınlamaya başladı.
Yılda yaklaşık 200 ihale yaptıklarını belirten Genel Müdür Raif Canbek, şeffaflığa dikkat ettiklerini belirtti, “Başkanımız Tunç Soyer’in talebi üzerine, web sitemiz üzerinden yayınlara başladık” dedi.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.