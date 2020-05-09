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    HaberlerEge Haberleri İZSU’da bayrak değişimi yaşandı
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    09.05.2020 - 00:04 |

    İZSU’da bayrak değişimi yaşandı

    Raif Canberk’in emekliye ayrılmasıyla Genel Müdürlüğe vekâleten, Genel Sekreter Yardımcısı Özkan getirildi

    İZSU’da bayrak değişimi yaşandı

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü için İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan vekâleten görevlendirildi. Raif Canbek’in emekliye ayrılmasıyla boşalan İZSU Genel Müdürlüğü için görevlendirme yapıldı.

    Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Aysel Özkan, İZSU’ya Genel Müdür Vekili olarak atandı.

    Aysel Özkan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Ankara’da ziraat mühendisi olarak başladığı memuriyet hayatını 1998’de Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne atanarak sürdürdü. 10 yıl süreyle bu görevi yürüten Özkan, 2008-2011 yılları arasında ise Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı’na getirilen Aysel Özkan, 2013 yılından itibaren bu güne kadar da Genel Sekreter Yardımcısı olarak hizmet verdi.

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