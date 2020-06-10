10.06.2020 - 07:00 |
İZSU’da e-randevu sistemine devam...
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Sosyal mesafenin korunmasını sağlayan ve bekleme sürelerini azaltan e-randevu sisteminden 20 Nisan’dan bu yana 13 bin abone faydalandı. Randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 15 dakika aralıkla belirleniyor.