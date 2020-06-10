İZSU’da e-randevu sistemine devam...

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Sosyal mesafenin korunmasını sağlayan ve bekleme sürelerini azaltan e-randevu sisteminden 20 Nisan’dan bu yana 13 bin abone faydalandı. Randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 15 dakika aralıkla belirleniyor.