BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İZTO- Almanya turizm işbirliği
    ABONE OL
    24.01.2021 - 00:04 |

    İZTO- Almanya turizm işbirliği

    İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesi’nin turistik potansiyelinin Almanya’da tanıtılması için harekete geçti.

    İZTO- Almanya turizm işbirliği

    Online toplantıya ev sahipliği yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Kentimize geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonu itibariyle 250 bin civarında yabancı ile 270 bin civarı yerli turist geldi. 2020’de yurtdışından gelen turistlerin büyük bir kısmını Alman vatandaşları oluştururken, özellikle yaz döneminde Çeşme gurbetçileri ağırladı. Fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında da DRV ile birlikte çalışacağız” diye konuştu. DRV Başkanı Norbert Fiebig ise, “Çoğu Alman tatilci için Ege kıyıları gizli bir mücevher” dedi.

    Toplantıda, İzmir’in butik oteller, gastronomi, keyifli yaşam tarzı, iklimi, inanç ve kültür turizmi konularında ön plana çıkarılmasının önemine de değinildi.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

      Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan Türk gemisinin kaptanı ile görüştü

      İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

      İşte memur emeklilerinin şubat maaşları!

      'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

      'Zor ama hayata geçirilmesi gerek'

      Kahreden detay ortaya çıktı! Valizini hazırlıyordu...

      Kahreden detay ortaya çıktı! Valizini hazırlıyordu...

      Sıradaki Haber