İZTO- Almanya turizm işbirliği

Online toplantıya ev sahipliği yapan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “Kentimize geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonu itibariyle 250 bin civarında yabancı ile 270 bin civarı yerli turist geldi. 2020’de yurtdışından gelen turistlerin büyük bir kısmını Alman vatandaşları oluştururken, özellikle yaz döneminde Çeşme gurbetçileri ağırladı. Fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında da DRV ile birlikte çalışacağız” diye konuştu. DRV Başkanı Norbert Fiebig ise, “Çoğu Alman tatilci için Ege kıyıları gizli bir mücevher” dedi.

Toplantıda, İzmir’in butik oteller, gastronomi, keyifli yaşam tarzı, iklimi, inanç ve kültür turizmi konularında ön plana çıkarılmasının önemine de değinildi.