İZTO, “Buradayım Öğretmenim” diyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ülke çapında hayata geçirilen ve pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan, ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine, “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile tam destek sağlıyor.

Katılım çağrısında bulunan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kampanyaya destek vermek isteyenler, İzmir Valiliği tarafından onaylı Vakıflar Bankası Kordon Şubesi’ndeki TR93 0001 5001 5800 7312 1721 60 IBAN numarasılı İzmir Ticaret Odası hesabına, istedikleri miktarda bağışta bulunabilir. Kampanya, 7 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek. Toplanacak bağışlar ile tedarik edilen tablet bilgisayarlar, Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek” dedi.