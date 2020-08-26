İzzet Gül Stadyumu’na kadın eli uzandı

Seferihisar İzzet Gül Stadyumu’nun bakım ve onarım çalışmalarının başından bu yana takipçisi olup tesisin yenilenmesi sürecine hız kazandıran AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan stadı yerinde inceledi.

‘Ektiğimiz ağaç meyve verdi’

Seferihisar’da ikamet eden sporcular ve gençler için büyük bir önem taşıyan tesis adına konuşan Çankırı, “Buraya 28 Şubat 2019 tarihinde geldiğimde Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılan stadyumun bakımı yapılamadığı için çim sahanın toprak sahaya, koşu alanının çamur alanına dönüşmüş olduğuna şahitlik etmiştim.

Bu duruma istinaden İl Spor Müdürlüğümüzün bütçe revize programının hızlandırılması için harekete geçmiştik. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşerek buradaki durumu kendilerine ilettik. Bakanımızın ilgi ve talimatlarıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca tesisimizin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı” dedi. “Zemin, soyunma odaları, tribünler büyük oranda hazır durumda” diye konuşan Çankırı, “Adeta ektiğimiz ağacın meyve verdiğini görüyoruz. Bu stat tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir” diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanımız büyük şans’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın spora ve özellikle futbola yoğun ilgi ve alaka duyduğunu belirten Çankırı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi olarak çok büyük bir değer olmasının yanı sıra Türk sporu için de büyük bir şans. Türkiye’de son zamanlarda yapılan stadyumlarla, spor tesisleriyle, spora yapılan yatırımlarla milli sporcularımızın başarıları gün yüzüne çıkıyor. Bir kez daha Türk sporuna kattıkları tüm değerler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.