Jandarma seferber

Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı.