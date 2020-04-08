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    08.04.2020 - 00:02 |

    Jandarma seferber

    UŞAK’ın Ulubey ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri belirlenen noktalarda mama dağıttı.

    Jandarma seferber

    Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı.

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