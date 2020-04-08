08.04.2020 - 00:02 |
Jandarma seferber
UŞAK’ın Ulubey ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri belirlenen noktalarda mama dağıttı.
Mama dağıtımı sırasında başı konserve kutusuna sıkışan bir yavru köpek de kurtarıldı. Ardından mama vererek beslenen köpek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü. Yapılan kontrolde yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenip, güvenli bir noktada doğal ortamına bırakıldı.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.