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    05.02.2021 - 07:00 |

    Japonya adımı

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcının 130. yılı etkinlikleri kapsamında, Anayasal Demokrat Parti Kanagawa Eyaleti Milletvekili Yoiçiro Aoyagi ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

    Japonya adımı

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcının 130. yılı etkinlikleri kapsamında, Anayasal Demokrat Parti Kanagawa Eyaleti Milletvekili Yoiçiro Aoyagi ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
    Belediye Başkanı Halil Arda, “Coğrafi olarak aramızda binlerce kilometre olsa da kalplerimiz çok yakın. Japonya ile Gaziemir arasında kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmak istiyoruz. Çalışmaları bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

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