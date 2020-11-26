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    HaberlerEge Haberleri Japonya’dan depremzede çocuklar için kampanya...
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    26.11.2020 - 00:05 |

    Japonya’dan depremzede çocuklar için kampanya...

    JAPONYA’NIN Kobe Uluslararası Sürdürülebilirlik Organizasyonu Başkanı Yoshio Iwamura, 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    Japonya’dan depremzede çocuklar için kampanya...

     Iwamura, depremden sonra kentteki toparlanma sürecinin nasıl olduğunu sordu, Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçte yaptığı çalışmaları dinledi. Depremde 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bine yakın insanın evsiz, 10 bin çocuğunda etkilendiğini anlatan Soyer, “4 bin 429 kişiye kira desteğinde bulundu. Evini depremzedelere açanların sayısı 223. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile 16 milyon lira kira desteği sağlandı” dedi. Iwamura da, depremde ailesini kaybeden çocuklara yönelik bir proje hayata geçirmek için de Japonya’da bağış toplamayı planladıklarını ifade etti.

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