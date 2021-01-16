Japonya’dan mesaj geldi

30 Ekim depreminin yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e Japonya’dan mesaj var. Kushimoto Koza Lisesi öğrencileri, Japonya’da mutluluğun ve uzun yaşamın sembolü olan Senbazuru’yla (kâğıttan turna kuşu) geçmiş olsun dileklerini ileten, kendi elleriyle yazdıkları mesajları İzmir’deki okullara gönderdi. Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla, Japon öğrencilerin hazırladığı, içinde mesajların bulunduğu koliler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Senbazuru ve geçmiş olsun mesajları, panolara asıldı. l