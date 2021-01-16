BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Japonya’dan mesaj geldi
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 | | TOLGA TAHÇI DHA

    Japonya’dan mesaj geldi

    30 Ekim depreminin yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e Japonya’dan mesaj var.

    Japonya’dan mesaj geldi

    30 Ekim depreminin yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e Japonya’dan mesaj var. Kushimoto Koza Lisesi öğrencileri, Japonya’da mutluluğun ve uzun yaşamın sembolü olan Senbazuru’yla (kâğıttan turna kuşu) geçmiş olsun dileklerini ileten, kendi elleriyle yazdıkları mesajları İzmir’deki okullara gönderdi. Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği aracılığıyla, Japon öğrencilerin hazırladığı, içinde mesajların bulunduğu koliler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Senbazuru ve geçmiş olsun mesajları, panolara asıldı. l 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber