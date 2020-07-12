12.07.2020 - 00:00 |
Jeoparka yakışmadı
Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içindeki Hermos Kanyonu içerisinde sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik çalışması yapıldı.
Maske takıp, eldiven giyen katılımcılar pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına kadar 100 poşet çöp topladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Vatandaşımız da buraları temiz tutmalı, temizlemeli” dedi. Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk de, “Çevremize doğamıza sahip çıkalım” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.