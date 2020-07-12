Jeoparka yakışmadı

Maske takıp, eldiven giyen katılımcılar pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına kadar 100 poşet çöp topladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Vatandaşımız da buraları temiz tutmalı, temizlemeli” dedi. Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk de, “Çevremize doğamıza sahip çıkalım” diye konuştu.