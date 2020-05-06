Jeoparkı tahrip edenler drone ile gözlenecek

UNESCO’nun Global Jeopark Ağı’na dahil edilen Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı’ndaki yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir terasları ve sosyal alanlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tahrip edildi. Zanlıların tespit edilip yakalanması için jandarmanın çalışma başlattığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, “Yılda 100 binin üzerindeki turist sayımızı da göz önünde buldurarak gerekli tedbirlerimizi alacağız. Drone ile kontrolü sağlayıp tahriplerin önüne geçmeye çalışacağız” diye konuştu.