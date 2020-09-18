Jeopark’ta dev kongre

Jeomorfoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’i ziyaret etti, Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark sahasında düzenlenecek olan Uluslararası Jeomorfoloji Kongresi için yapılan işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Kongrenin oldukça önemli olacağının altını çizen Demir, “Katılacak olan yer bilimcileri tarihi ve kültürel miras özelliğindeki bütün yer şekillerini yerlerinde görmüş olacaklar” dedi. Açıkdil de, Jeopark sahasında uluslararası bir kongrenin yapılmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.