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    HaberlerEge Haberleri K9 kurtarma timi Balıkesir’de eğitimde
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    10.09.2020 - 00:02 |

    K9 kurtarma timi Balıkesir’de eğitimde

    Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi bünyesinde; olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev almak üzere özel olarak yetiştirilen ve ağır kurtarma yapabilen Köpekli Yıldız Arama Kurtarma ekibi, itaat ve uyum eğitimlerini tamamlayıp ileri düzey kurtarma eğitimlerine başladı.

    K9 kurtarma timi Balıkesir’de eğitimde

    Ekibin Türkiye’de öncü olup tüm kurtarma çalışmalarında görev alacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bir buçuk ay önce getirttiğimiz K9 köpeklerimizle Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz, ülke genelinde öncü olacak. Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için çeşitli eğitimlerden geçen ekibimiz ve inşaat çalışmalarına başladığımız K9 Eğitim Merkezi ile nerede bir afet, acil durum yaşansa müdahale edebilecek konumda olacağız” diye konuştu.

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