K9 kurtarma timi Balıkesir’de eğitimde

Ekibin Türkiye’de öncü olup tüm kurtarma çalışmalarında görev alacağını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Bir buçuk ay önce getirttiğimiz K9 köpeklerimizle Yıldız Arama Kurtarma Ekibimiz, ülke genelinde öncü olacak. Uluslararası standartlarda hizmet verebilmek için çeşitli eğitimlerden geçen ekibimiz ve inşaat çalışmalarına başladığımız K9 Eğitim Merkezi ile nerede bir afet, acil durum yaşansa müdahale edebilecek konumda olacağız” diye konuştu.