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    HaberlerEge Haberleri Kabaağaçlı’nın el yazmaları müzede
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    19.12.2020 - 07:00 | | AA

    Kabaağaçlı’nın el yazmaları müzede

    Bodrum’da, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlandı. Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır sakladığı ve koruduğu orijinal el yazmalarının bir bölümünü önceki aylarda Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlamıştı.

    Kabaağaçlı’nın el yazmaları müzede

    Bodrum’da, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın orijinal el yazmalarının devamı, Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlandı. Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, şair, yazar, eğitimci ve rehber Prof. Dr. Şadan Gökovalı, yıllardır sakladığı ve koruduğu orijinal el yazmalarının bir bölümünü önceki aylarda Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışlamıştı.
    Gökovalı, koleksiyonun diğer kısmını da İzmir’deki evine gelen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu’na teslim etti. Müzeye bağışlananlar arasında Kabaağaçlı’nın eserlerine ait orijinal el yazmaları, Gökovalı için imzaladığı kitaplar, İrfan Ertel tablosu ve İhsan İnekçi’nin yaptığı balıkçı büstü yer alıyor.

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