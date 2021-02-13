Kâbus gecesi

Geçen hafta yaşanan afetle sular altında kalan İzmir, yine yağmur ve fırtına kabusu yaşadı. Karşıyaka, Menemen ve Çiğli’de onlarca ev, iş yeri ve tarlayı su bastı. Çeşme, araçları savurup çatıları uçuran hortumla sarsıldı. Urla ve Güzelbahçe’ye ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Özellikle Alaçatı Port ile çevresini vuran hortumda 10 otomobil hasar aldı, dört tekne battı. Bölgedeki bir inşaatın kule vinci ise, işçilerin kaldığı barakaların üzerine devrildi. Hortumda yaralanan 9’u işçilerden olmak üzere 18 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Büyük facia yaşadıklarını ifade eden inşaatın proje müdürü Ender Gür, “Konteynerlerde dinlenmeye çekilen arkadaşlarımız yaralandı, üçünün kırıkları var. Güzel haber can kaybı olmaması” diye konuştu.

Diken üstündeler

Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesi’nde bulunan İZSU’ya ait derenin debisi de yağış sebebiyle yükselince 7554 Sokak sular altında kaldı.

Dere taşması sonucu sel sularıyla boğuşan vatandaş, her yağışta aynı manzarayla karşılaştıklarını dile getirip önlem alınmasını istedi. Evini su basan Fadime Çalışkan, “Taşındım taşınalı 5’inci kez evimi su basıyor. Sürekli korku içindeyiz. Bu dereye çözüm bulunmalı” dedi. Evini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da “Yağmur haberi aldığımızda hemen birbirimizi uyarıyoruz. Kendi kendimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Dereye çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Zehra Özcan ise “Her yağmurda sabaha kadar bekçiyiz” dedi.

Çiğli 8861 Sokak’ta ise kilit parke taşları yerinden söküldü. Yolda yer yer çökmeler meydana geldi. Yedi araç sel sularına kapıldı. Menemen’de de tarım arazileri suyla doldu.

Ürünler zarar gördü

Urla ve Güzelbahçe ise ceviz büyüklüğündü yağan doluyla sarsıldı. Dolu, park halindeki araçlar, çatılardaki güneş enerjisi panelleri, ekili alanlar ile 700’e yakın seraya zarar verdi.

Öte yandan hızla aksiyon alan AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, 112 ve belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu. İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.

Arabalar havalandı

Çeşme’de hortumu yaşayanlar korkunç anları anlattı. Can kaybı yaşanmamasını büyük şans olarak nitelendiren bölge sakinlerinden Metin Oktay, “İki tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı” dedi. Duyduğu gürültü üzerine evden dışarı çıktığına anlatan Aybeniz Polat da, “Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm” diye konuştu.

Evlerin boş olması büyük şans