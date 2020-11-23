Kaçağa af yok

Muğla genelinde, mevzuata aykırı inşa edildiği tespit edilen 8 bin 178 yapı hakkında işlem yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 2019 yılında bizzat ziyaret ettiği ve çalışmaları yakından takip ettiği Muğla’da; villa, rezidans ve otel inşaatı gibi, mevzuata aykırı şekilde inşa edilip yapı kayıt belgesi alan 8 bin 178 yapının yıkım çalışmaları devam ediyor.

3 bin 250’si yıkılacak

Muğla’da 201 bin 520 yapının kayıt belgesi olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, “Bunlardan 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi. Değerlendirme komisyonunca 3 bin 250 yapı için alınan yapı kayıt belgelerinin iptaline karar verildi. 597 yapı ise, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve SİT alanında yer alıyor. Belgesi iptal edilen yapıların yıkımı için tüm yasal çalışmalar tamamlandı” dedi.

Bodrum ilk sırada

En fazla yıkımın ise 454 yapıyla Turizm Cenneti Bodrum’da yapıldığını belirten Özdil, “Menteşe’de 31, Marmaris’te 5, Datça’da 8, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 40, Ortaca’da 53, Dalaman’da ise 5 bağımsız bölüm olmak üzere 597 yapı ve bağımsız bölümün yıkımı yapıldı. Geçen hafta sonu Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan ve yapı kayıt belgeleri iptal edilenlerin de yıkımı gerçekleştirildi. Son olarak Milas’ta 36, Marmaris’te 96, Fethiye’de 14, Datça’da 40 ve Köyceğiz ilçesinde 50 yapının da yasal işlemleri tamamlandı. 236 yapının yıkımı için ilgili belediye başkanlıklarınca yapı sahiplerine tebligatlar yapıldı. Belirlenen yapıların yıkım işlemleri gelecek günlerde tamamlanacak” diye konuştu.