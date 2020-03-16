Kaçağa izin yok!

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın kaçak yapılaşmaya karşı başlattığı mücadele sürüyor. Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, encümen tarafından yıkım kararı çıkarılan, yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemleri başladı. Bazı yapıların kaçak olan eklenti ve bölümleri de mülk sahiplerince yıkılıyor.

Başkan Ahmet Aras’ın, vatandaş ve esnafa yaptığı “Binalarınızın dış cephesini güzelleştirin” çağrısı da karşılık bulmaya devam ediyor.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde bulunan ve caddeye bakan büyük camlarını söken bir işletme, tescilli yapısının avlusunu kaplayan açılır kapanır pergolasını da söktü.