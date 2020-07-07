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    HaberlerEge Haberleri Kaçak alkol hastanelik etti
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    07.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Kaçak alkol hastanelik etti

    Karabağlar’da, kaçak alkol içtiği ileri sürülen Mehmet P.(41) fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehemet P’yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

    Kaçak alkol hastanelik etti

    Karabağlar’da, kaçak alkol içtiği ileri sürülen Mehmet P.(41) fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehemet P’yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Tedaviye alınan Mehmet P, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet P’nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, dairede incelemelerde bulundu.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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