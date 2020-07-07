Kaçak alkol hastanelik etti

Karabağlar’da, kaçak alkol içtiği ileri sürülen Mehmet P.(41) fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Mehemet P’yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Tedaviye alınan Mehmet P, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet P’nin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, dairede incelemelerde bulundu.