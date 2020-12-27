Kaçak butik oteli sahibi kendi yıktı

Otel sahibi 43 yaşındaki Mehmet Güngör, 20 yıllık hayalinin yıkıldığını söyledi. İlçede dört yıl önce satın aldığı 1200 metrekarelik bir alanda yasalara uygun bir otel yapmak için iki yıl süreyle ilgili kurumlara başvuruda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirten Güngör, imar planlarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. l DHA