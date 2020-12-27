BİST1.4260.00EURO9.240.01USD7.580.36ALTIN458.590.27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaçak butik oteli sahibi kendi yıktı
    ABONE OL
    27.12.2020 - 00:03 |

    Kaçak butik oteli sahibi kendi yıktı

    MUĞLA Datça’da, usulsüz yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilen bir butik otelin yıkımı sahibi tarafından yapıldı.

    Kaçak butik oteli sahibi kendi yıktı

    Otel sahibi 43 yaşındaki Mehmet Güngör, 20 yıllık hayalinin yıkıldığını söyledi. İlçede dört yıl önce satın aldığı 1200 metrekarelik bir alanda yasalara uygun bir otel yapmak için iki yıl süreyle ilgili kurumlara başvuruda bulunmasına rağmen sonuç alamadığını belirten Güngör, imar planlarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. l DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastane Çalışma Saatleri 2021: Devlet Hastaneleri Saat Kaçta Açılıyor? Poliklinikler Kaçta Kapanıyor?

    Hastane Çalışma Saatleri 2021: Devlet Hastaneleri Saat Kaçta Açılıyor? Poliklinikler Kaçta Kapanıyor?

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

    Noter Çalışma Saatleri 2021: Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor?

    Noter Çalışma Saatleri 2021: Noterler Kaçta Açılıyor (Kaça Kadar Açık) ve Kaçta Kapanıyor?

    Sıradaki Haber