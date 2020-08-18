Kaçak hafriyata drone’lu takip

Kaçak hafriyat döküm alanlarını sıkı bir şekilde takip eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için drone ve hafriyat araçları uydu takip sistemi ile denetim çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının belirlenen sahalarda bertaraf edilmesi, insan ve çevre sağlığı ile şehir estetiğinin bozulmaması için kapsamlı denetim çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor.

2020 yılının ilk 6 ayında Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından 414 denetim gerçekleştirilerek 200 bin lira idari para cezası uygulandı.