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    HaberlerEge Haberleri Kaçak moloz döken yandı
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    05.09.2020 - 00:02 |

    Kaçak moloz döken yandı

    Karabağlar Belediyesi, inşaat ve tadilat atıklarının ilçenin farklı noktalarına kaçak olarak dökülmesini önlemek amacıyla aldığı önlemleri arttırdı.

    Kaçak moloz döken yandı

    Döküm alanlarının çevresine tabela ve kamera yerleştiren zabıta ekipleri, molozların belediye tarafından toplanmasına ilişkin afişleri de, başta muhtarlıklar olmak üzere ilçenin belirli noktalarına asıyor. Belediye ekipleri ayrıca, kaçak döküm yapanlara da bu süreçte 3 bin 500 liradan 12 bin 500 liraya değişen para cezaları uyguluyor. Vatandaşlar moloz toplama işlemlerini internet dışında belediyeye gelip Fen İşleri Müdürlüğü Moloz Masası’ndan da yapabiliyor. 1 çuval moloz bedeli 3 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çevre ve toplum sağlığını korumanın başlıca görevlerinden olduğunu vurguladı, “Görüntü kirliliği de yaratan kaçak moloz dökümüne karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

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